Выставку новейшего вооружения открыли в МИД, фото: МИД Украины

https://racurs.ua/n206115-v-mide-otkryli-vystavku-noveyshego-ukrainskogo-orujiya-foto.html

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У Міністерстві закордонних справ України сьогодні, 6 травня, у День піхоти ЗСУ відкрили виставку зразків новітніх озброєнь, дронів і військової техніки українського виробництва.

Виставку відкрили міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним, повідомляє прес-служба МЗС.

Виставка знаходиться в головному холі МЗС, через який проходять іноземні міністри, які прибувають до України та інші іноземні делегації, які відвідують українське зовнішньополітичне відомство. Таким чином іноземці розпочинатимуть візити до України з наочного свідчення сили нашої держави, — зазначають у відомстві.

Презентуючи проект, Сибіга наголосив, що український ОПК забезпечує понад 40% потреб Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці.

Це не просто статистика. Це результат щоденної, самовідданої праці українських інженерів, виробників і робітників, які працюють в умовах, коли кожна година має значення, — зауважив він.

Зі свого боку Сметанін зазначив: