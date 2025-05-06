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Ракурс
Выставку новейшего вооружения открыли в МИД, фото: МИД Украины

В МИДе открыли выставку новейшего украинского оружия (ФОТО)

6 мая 2025, 20:50
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У Міністерстві закордонних справ України сьогодні, 6 травня, у День піхоти ЗСУ відкрили виставку зразків новітніх озброєнь, дронів і військової техніки українського виробництва.

Виставку відкрили міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним, повідомляє прес-служба МЗС.

Виставка знаходиться в головному холі МЗС, через який проходять іноземні міністри, які прибувають до України та інші іноземні делегації, які відвідують українське зовнішньополітичне відомство. Таким чином іноземці розпочинатимуть візити до України з наочного свідчення сили нашої держави, — зазначають у відомстві.

Презентуючи проект, Сибіга наголосив, що український ОПК забезпечує понад 40% потреб Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці.

Це не просто статистика. Це результат щоденної, самовідданої праці українських інженерів, виробників і робітників, які працюють в умовах, коли кожна година має значення, — зауважив він.

Зі свого боку Сметанін зазначив:

Під час міжнародних зустрічей, ми завжди заохочуємо наших партнерів фінансувати виробництво озброєння в Україні. Тож нам важливо і показати їм, на що здатна наша оборонка. Для цього ми зібрали вироби, що ілюструють спроможність і винахідливість українських зброярів державних та приватних компаній, як приклад стрімкого зростання українського ОПК, зокрема в галузі defence tech.

Виставку новітнього озброєння відкрили у МЗС, фото: МЗС України

Виставку новітнього озброєння відкрили у МЗС, фото: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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