Ракурсhttps://racurs.ua/
Виставку новітнього озброєння відкрили у МЗС, фото: МЗС України
У МЗС відкрили виставку новітньої української зброї (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206115-u-mzs-vidkryly-vystavku-novitnoyi-ukrayinskoyi-zbroyi-foto.htmlРакурс
У Міністерстві закордонних справ України сьогодні, 6 травня, у День піхоти ЗСУ відкрили виставку зразків новітніх озброєнь, дронів і військової техніки українського виробництва.
Виставку відкрили міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним, повідомляє прес-служба МЗС.
Виставка знаходиться в головному холі МЗС, через який проходять іноземні міністри, які прибувають до України та інші іноземні делегації, які відвідують українське зовнішньополітичне відомство. Таким чином іноземці розпочинатимуть візити до України з наочного свідчення сили нашої держави, — зазначають у відомстві.
Презентуючи проект, Сибіга наголосив, що український ОПК забезпечує понад 40% потреб Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці.
Це не просто статистика. Це результат щоденної, самовідданої праці українських інженерів, виробників і робітників, які працюють в умовах, коли кожна година має значення, — зауважив він.
Зі свого боку Сметанін зазначив:
Під час міжнародних зустрічей, ми завжди заохочуємо наших партнерів фінансувати виробництво озброєння в Україні. Тож нам важливо і показати їм, на що здатна наша оборонка. Для цього ми зібрали вироби, що ілюструють спроможність і винахідливість українських зброярів державних та приватних компаній, як приклад стрімкого зростання українського ОПК, зокрема в галузі defence tech.