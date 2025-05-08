Владимир Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Глава держави у четвер, 8 травня, пройшовся Хрещатиком до Майдану Незалежності в Києві. І розповів про різницю між життям на майдані Незалежності та військовим парадом на Красній площі в Москві. Відповідне відео Офіс президента України розмістив в YouTube.

Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторить». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава богу, Україна вирвалась із цього всього, із цього болота, слава богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів, — розповів президент.

Глава держави нагадав, що 80 років тому союзні країни перемогли нацизм у Другій світовій війні й у цій боротьбі загинули понад 8 млн українців. І цей день нагадує, що будь-яке зло неодмінно закінчується і життя завжди повертається.

Зеленський наголосив, що «або росія має радикально змінитися, або ж змінюватися доведеться світу, як світ зробив це 80 років тому»

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже сьогодні американці відзначають 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.