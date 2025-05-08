Германия передала Украине военную помощь. Фото:

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

До нового пакету, який затвердили вчора, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца, увійшли ракети до комплексів протиракетної оборони, дрони, бронеавтомобілі, системи ППО, стрілецька зброя, спецмашини та боєприпаси. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

У оновленому переліку допомоги містяться:

три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

чотири системи ППО Kinetic Defence Vehicle;

66 бронемашини з протимінним захистом класу MRAP;

70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами

150 ударних дронів HF-1

боєприпаси для танків Leopard 2;

38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

ракета для систем ППО IRIS-T SLM;

27 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

1 тис. снарядів калібру 122 мм;

Також українські Сили оборони отримають від німців 10 надводних дронів, три прикордонні патрульні автомобілі, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами, чотири машини розмінування Wisent 1 також із запчастинами та два мінних трали.

Крім того, у переліку нової допомоги — 41 наземний радар спостереження, 917 одноразових гранатометів RGW 90, 3 тис. 769 штурмових гвинтівок G3 та 800 штурмових гвинтівок MK 556 та інше обладнання.

Нагадаємо, у квітні Україна теж отримала пакет військової допомоги від Німеччини. ЗСУ тоді передали протимінні транспортні засоби MRAP, боєприпаси для танків Leopard 2, машини кінетичного захисту, боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard та ракети для ЗРК IRIS-T.