На границе между Пакистаном и Индией произошло большое воздушное сражение. Фото:

https://racurs.ua/n206153-indiya-i-pakistan-proveli-odin-iz-samyh-bolshih-vozdushnyh-boev-v-istorii-aviacii-cnn.html

Ракурс

Пакистан та Індія провели один із найбільших повітряних боїв у новітній історії авіації.

Сутичка в небі тривала понад годину, а в бою брали участь майже 125 індійських та пакистанських винищувачів. У ході бою військові Пакистану змогли збити п’ять винищувачів Повітряних сил Індії. Про це повідомило CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у ході конфлікту жодна зі сторін не покидала повітряного простору своєї країни — пілоти обстрілювали одне одного на відстані в понад 160 км.

Індійські пілоти здійснювали по кілька вильотів за день для ураження цілей. А влада Пакистану заявила, що зробила «усе можливе, щоб унеможливити жертви серед цивільних».

Нагадаємо, конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після 22 квітня, коли сталися теракти у Кашмірі, який обидва країни вважають своєю територією. Тоді загинули 25 індійців і один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський опір». Індія стверджує, що за атакою стоїть Пакистан, але останній відкидає це.

А 24 квітня відбулася збройна сутичка вздовж кордону в регіоні Кашмір. Пакистанські військові використовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій Індії в Кашмірі, а ті відповіли.

Джерело: CNN