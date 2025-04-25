Армія Пакистану влаштувала перестрілку з солдатами Індії. Фото:

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Пакистанська армія влаштувала перестрілку з солдатами Індії.

Пізно ввечері, 24 квітня, відбулася збройна сутичка вздовж високомілітаризованого кордону в гімалайському регіоні Кашмір. Пакистанські військові використовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій Індії в Кашмірі, а ті відповіли. Ніхто не загинув. Про це повідомили AP та NEWS18.

ООН закликала Індію та Пакистан «виявляти максимальну стриманість і забезпечити, щоб ситуація та розвиток подій, які ми бачили, не погіршувалися далі».

Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після 22 квітня, коли сталися теракти у Кашмірі, який обидва країни вважають своєю територією. Тоді загинули 25 індійців і один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський опір». Індія стверджує, що за атакою стоїть Пакистан, але останній відкидає це.

Напередодні Індія офіційно заблокувала потік річки Інд до Пакистану, закривши всі чотири шлюзи, які контролюють подачу води через дамби та канали. А пакистанська влада раніше заявила, що така блокада розглядатиметься як акт війни.

Індія та Пакистан мають великі армії і мають ядерну зброю. Кожна має понад 150 боєголовок.

Прінстонський університет спрогнозував, якщо Індія та Пакистан застосують усі 300 ядерних боєголовок, то у цій війні можуть загинути від 50 до 125 млн людей.

Джерело: AP, NEWS18