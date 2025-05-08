Героем Украины стал 50-летний пилот Су-25, вернувшийся в строй после гибели сына-летчика

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Указом президента України від 8 травня надано звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Повітряних сил Ігорю Пархоменку.

Як розповіли у ПС, полковник Пархоменко — пілот Су-25. Він повернувся у ескадрилью виконувати бойові завдання через 40 днів після загибелі старшого сина Сергія.

25-річний Сергій Пархоменко, як і батько, Герой України. Він був льотчиком-штурмовиком і загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.

Відтоді у свої 50 років Ігор Валерійович б'є окупанта за двох: за себе та за сина. Під час бойових вильотів завжди бере із собою в кабіну літака його фотографію.

В Ігоря ще є молодший син Микита, який також наразі захищає українське небо.