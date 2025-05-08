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Ракурс
В Софиевской Борщаговке в пригороде Киева мужчина расстрелял нескольких человек

В Софиевской Борщаговке в пригороде Киева мужчина расстрелял нескольких человек

8 мая 2025, 16:38
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У Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік розстріляв декількох людей, вони загинули.

Про це повідомила 8 травня поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, о 15.22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Зараз на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Источник: Ракурс


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