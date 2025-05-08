В Софиевской Борщаговке в пригороде Киева мужчина расстрелял нескольких человек

https://racurs.ua/n206158-v-sofievskoy-borschagovke-v-prigorode-kieva-mujchina-rasstrelyal-neskolkih-chelovek.html

Ракурс

У Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік розстріляв декількох людей, вони загинули.

Про це повідомила 8 травня поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, о 15.22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Зараз на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.