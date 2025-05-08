У Софіївській Борщагівці в передмісті Києва чоловік розстріляв кількох людей

https://racurs.ua/ua/n206158-u-sofiyivskiy-borschagivci-v-peredmisti-kyieva-cholovik-rozstrilyav-kilkoh-ludey.html

Ракурс

У Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік розстріляв декількох людей, вони загинули.

Про це повідомила 8 травня поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, о 15.22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Зараз на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.