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Ракурс
У Софіївській Борщагівці в передмісті Києва чоловік розстріляв кількох людей

У Софіївській Борщагівці в передмісті Києва чоловік розстріляв кількох людей

8 тра 2025, 16:38
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У Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік розстріляв декількох людей, вони загинули.

Про це повідомила 8 травня поліція Києва.

Як повідомили правоохоронці, о 15.22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Зараз на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Джерело: Ракурс


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