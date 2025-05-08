У Німеччині призупинили статус «правоекстремістської організації» для партії АдН

https://racurs.ua/ua/n206157-u-nimechchyni-pryzupynyly-status-pravoekstremistskoyi-organizaciyi-dlya-partiyi-adn.html

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У Німеччині призупинили статус «правоекстремістської організації» для партії АдН.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини оголосило, що до винесення рішення судом «Альтернатива для Німеччини» офіційно не вважатиметься екстремістською організацією, а лише перебуватиме у статусі «підозрюваного на екстремізм».

Також пресреліз, у якому відомство повідомляло про підвищення статусу АдН до «підтверджено екстремістського утворення», видалили з офіційного сайту.

У Німеччині партію «Альтернатива для Німеччини» визнали праворадикальною організацією.

Усе через її зневажливе ставлення до людської гідності та радикальний характер партії загалом. Суди в Кельні та Північному Рейні-Вестфалії ще у 2022 й 2024 роках погодились, що за партією AfD потрібно стежити, бо є ознаки того, що вона виступає проти демократії. Згодом ці підозри підтвердились.

Перевіряли не тільки програми й офіційні заяви AfD, а й те, що говорили її представники, а також їхні зв’язки з іншими праворадикалами. Так встановили, що ідеологія партії базується на етнічному уявленні про народ, а це суперечить німецькій Конституції та принижує гідність цілих груп населення.

AfD фактично хоче виключити деякі групи — наприклад, мусульман або людей з міграційним минулим — із повноцінної участі в житті суспільства. Представники партії публічно використовують зневажливі формулювання, як-от «мігранти з ножами», або поширюють ідею, що певні етнічні групи нібито схильні до насильства.