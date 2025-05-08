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Героєм України став 50-річний пілот Су-25, який повернувся в стрій після загибелі сина-льотчика
Героєм України став 50-річний пілот Су-25, який повернувся в стрій після загибелі сина-льотчикаhttps://racurs.ua/ua/n206159-geroiem-ukrayiny-stav-50-richnyy-pilot-su-25-yakyy-povernuvsya-v-striy-pislya-zagybeli.htmlРакурс
Указом президента України від 8 травня надано звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Повітряних сил Ігорю Пархоменку.
Як розповіли у ПС, полковник Пархоменко — пілот Су-25. Він повернувся у ескадрилью виконувати бойові завдання через 40 днів після загибелі старшого сина Сергія.
25-річний Сергій Пархоменко, як і батько, Герой України. Він був льотчиком-штурмовиком і загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.
Відтоді у свої 50 років Ігор Валерійович б'є окупанта за двох: за себе та за сина. Під час бойових вильотів завжди бере із собою в кабіну літака його фотографію.
В Ігоря ще є молодший син Микита, який також наразі захищає українське небо.