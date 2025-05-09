Зеленский анонсировал новую встречу с лидерами «коалиции желающих»

https://racurs.ua/n206185-zelenskiy-anonsiroval-novuu-vstrechu-s-liderami-koalicii-jelauschih.html

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Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу, 10 травня.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі у форматі Joint Expeditionary Force, що об'єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Україну.

Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи — це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра — зустрічі, — заявив президент України.

Зеленський розповів, що Київ працює зі Сполученими Штатами, щоб досягти сталого припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Крім того, за його словами, Україна готується до зустрічі з лідерами «коаліції охочих» — «попереду серйозна робота»:

Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи — це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра — зустрічі.

27 березня у Парижі зібралися лідери 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».

Після цього президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні контингенти в Україні, які пропонує «коаліція охочих» на чолі з Францією та Британією, не будуть розміщені на лінії зіткнення, а діятимуть у стратегічних пунктах у мирній зоні як сили підтримки безпеки.