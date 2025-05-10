Европейские лидеры приехали в Киев на саммит «Коалиции желающих»

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Ракурс

Європейські лідери прибули до Києва на саміт «Коаліції охочих».

Відповідне фото опубілкувало вранці 10 травня «Суспільне».

Раніше у соцмережах лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі опублікували спільне фото з потягу. Його опублікував Еммануель Макрон.

Про поїздку також повідомили у відомстві канцлера ФРН.

Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, Дональд Туск і Кір Стармер перед поїздкою зробили спільну заяву, в якій наголосили, що готові продемонструвати «солідарність з Україною перед обличчям варварського та незаконного повномасштабного вторгнення».

Раніше президент України анонсував зустріч із лідерами «коаліції охочих» у суботу. Формат об'єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Україну.