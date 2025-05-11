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Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть раненые. Фото: ГСЧС

Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть раненые

11 мая 2025, 16:22
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Російські війська 11 травня завдали нових ударів по Херсону та області.

Сьогодні ворог вдарив з артилерії по Корабельному району Хесрона. Снаряди влучили по багатоквартирному житловому будинку. Постраждала 76-річна жінка, в якої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини та стегна. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також медична допомога знадобилася 57-річній жінці, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці. В неї діагностували мінно-вибухову травму та перелом рук.

Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці пошкоджені балкони та розбиті вікна.

А близько обіду загарбники вдарили по Білозерці. Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний житель, бо ворожий снаряд влучив у його будинок, коли чоловік перебував у дворі. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по прифронтових громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілу села Павлівка постраждали 56-річна та 75-річна жінки.

Источник: Ракурс


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