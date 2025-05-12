Подростки в Днепре вместо того, чтобы помочь утопленнику, снимали видео с ним

https://racurs.ua/n206253-podrostki-v-dnepre-vmesto-togo-chtoby-pomoch-utoplenniku-snimali-video-s-nim.html

Ракурс

У Дніпрі група підлітків фільмувала чоловіка, який тонув у водоймі кар'єру, але, схоже, жодної допомоги йому не надала. Зрештою, чоловік загинув.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

У соцмережах поширилися відео дівчини, яка розповідає, що чоловік, імовірно, напідпитку, упав у водойму.

Тут тільки що мужик сидів та впав отуди. І він трохи п’яний, походу. І він, походу, трохи тоне. Я взагалі х*й знаю, що робити. Він трохи пливе, короче. Це не смішно, мені його шкода дуже сильно, — каже дівчина, поки на тлі чутно сміх.

В іншому відео видно, як чоловік стогне у воді, тримаючись за певну дерев’яну конструкцію. Потім його опора тоне, чоловік продовжує стогнати. У цей час підлітки кажуть йому вилазити, бо потоне.

Ще в одному відео дівчина розповіла, що «мужик, який трохи тонув, уже помер»:

Ось, його вже накрили. Сумно, звісно, це все. Він помер, ну це п*здець.

У поліції повідомили, що побачили відео, де «підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, а втім, жодної допомоги не надали».

За цим фактом розв’язують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані.