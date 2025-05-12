Трамп может прилететь в Стамбул на переговоры россии и Украины

https://racurs.ua/n206255-tramp-mojet-priletet-v-stambul-na-peregovory-rossii-i-ukrainy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп може прилетіти в Стамбул на переговори росії та України.

Я думав, щоб полетіти. Я не знаю, де буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Гадаю, така можливість є, якщо я вважаю, що щось може статися, і ми повинні це зробити, — сказав він під час брифінгу в Білому домі.

Також на думку президента США, Путін погодиться на 30-денне перемирʼя.

Зустріч росії та України в четвер є дуже важливою. Я був дуже наполегливим щодо неї. Від цієї зустрічі можуть вийти хороші речі, передає Reuters.

Найближчими днями у Трампа заплановані візити до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару.

У ніч на 11 травня кремлівський диктатор запропонував відновити прямі переговори України й росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня — цього вимагали Київ і його партнери після засідання «коаліції охочих». Тоді вони наголошували, що посилять санкції, якщо росія відмовиться.

Отож, у відповідь Зеленський заявив, що особисто чекатиме путіна в Туреччині 15 травня, якщо росія повністю припинить вогонь.

Туреччина готова прийняти переговори двох країн, сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він розуміє, що Україна та росія наполягають на різній послідовності щодо припинення вогню та ведення перемовин. Туреччина дотримується позиції, що перед початком переговорів має бути припинення вогню.