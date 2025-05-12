Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения об экономическом партнерстве с США

https://racurs.ua/n206256-zelenskiy-podpisal-zakonoproekt-o-ratifikacii-soglasheniya-ob-ekonomicheskom-partnerstve-s-ssha.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Про це йдеться на сайті Ради.

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня.

Згідно з угодою про надра, яку Україна і США підписали 30 квітня, Київ спільно з Вашингтоном створять Інвестиційний фонд з відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції в країну. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належатимуть Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

Фонд створюється 50/50, й управління ним Україна здійснюватиме спільно зі США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це, як декларують сторони, відображатиме рівноправне партнерство між Україною та США.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або в управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт «Укрнафти» чи «Енергоатому» залишаються у власності держави. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США, відповідає українській Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

Водночас угода передбачає укладення й іншого документа — так званої угоди про обмежене партнерство, зміст якої досі лишається невідомим. Попри обіцянки прем'єра та президента надати депутатам усі додаткові документи до міжурядового договору, напердодні голосування з’ясувалось: угода про обмежене партнерство ще не готова. Лише після ратифікації основного документа її підпишуть Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та українська Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства.