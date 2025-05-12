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Совет Международной организации гражданской авиации возложил на рф ответственность за сбитие рейса MH17

Совет Международной организации гражданской авиации возложил на рф ответственность за сбитие рейса MH17

12 мая 2025, 21:14
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Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією ініціювали спір проти Росії у ICAO.

Наступним кроком має стати визначення форми відшкодування з боку росії. Спершу ІСАО має зобовʼязати рф розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт.

Гаазький суд також визнав, що росія контролювала так звану днр під час збиття лайнера MH17.

Источник: Ракурс


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