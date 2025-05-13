Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый официальный визит его нового президентского срока

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Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії. Це перший офіційний візит його нового президентського терміну.

Президент США зійшов з трапу літака Air Force One у столиці королівства Ер-Ріяде та зустрівся з лідером країни, спадкоємцем принцом Мухаммедом бін Салманом.

На фотографіях інформагентств вони сидять разом в аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, поряд із портретами членів саудівської королівської родини. На зустрічі також є держсекретар США Марко Рубіо.

Дональд Трамп планує провести в Ер-Ріяді сьогоднішній і частину завтрашнього дня. Потім президент США вирушить до Катару та ОАЕ.

Як передає кореспондент Бі-бі-сі, головна мета поїздки Трампа на Близький Схід — залучення додаткових інвестицій у США.

Поїздка до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ стане першим офіційним закордонним візитом Трампа з початку нового президентського терміну.

Наприкінці квітня Трамп їздив до Італії президентом США, проте ця поїздка не була запланована заздалегідь і була пов’язана з відвідуванням похорону папи римського Франциска.

Саудівська Аравія була першою країною, яку відвідав Трамп під час свого попереднього президентського терміну. Це порушує традицію президентів США спочатку відвідувати ключових союзників, таких як Мексику та Канаду.

Трамп планує також відвідати три найбагатші країни Перської затоки — Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар. Ці країни вже пообіцяли інвестувати трильйони доларів у США, позиціонуючи себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів — від Близького Сходу до України.