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Пилоты ОПБр им. Б.Хмельницкого установили на дрон гранатомет и удачно его применили по врагу
Первое боевое применение дрона с гранатометом показала президентская бригада (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206269-pervoe-boevoe-primenenie-drona-s-granatometom-pokazala-prezidentskaya-brigada-video.htmlРакурс
Перше бойове застосування дрону з гранатометом показали у ЗСУ.
Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б. Хмельницького встановили на дрон «Королева шершнів» гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.
На відео видно знищення окупанта. Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть.
Восени 2024 року «Армія ТБ» показувала відео з тренуванням подібної зброї у цій бригаді.