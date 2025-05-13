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Пилоты ОПБр им. Б.Хмельницкого установили на дрон гранатомет и удачно его применили по врагу

Первое боевое применение дрона с гранатометом показала президентская бригада (ВИДЕО)

13 мая 2025, 12:19
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Перше бойове застосування дрону з гранатометом показали у ЗСУ.

Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б. Хмельницького встановили на дрон «Королева шершнів» гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.

На відео видно знищення окупанта. Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть.

Восени 2024 року «Армія ТБ» показувала відео з тренуванням подібної зброї у цій бригаді.

Источник: Ракурс


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