Пилоты ОПБр им. Б.Хмельницкого установили на дрон гранатомет и удачно его применили по врагу

https://racurs.ua/n206269-pervoe-boevoe-primenenie-drona-s-granatometom-pokazala-prezidentskaya-brigada-video.html

Ракурс

Перше бойове застосування дрону з гранатометом показали у ЗСУ.

Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б. Хмельницького встановили на дрон «Королева шершнів» гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.

На відео видно знищення окупанта. Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть.

Восени 2024 року «Армія ТБ» показувала відео з тренуванням подібної зброї у цій бригаді.