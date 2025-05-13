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Пілоти ОПБр ім. Б.Хмельницького встановили на дрон гранатомет і вдало його застосували по ворогу
Перше бойове застосування дрону з гранатометом показала президентська бригадаhttps://racurs.ua/ua/n206269-pershe-boyove-zastosuvannya-dronu-z-granatometom-pokazala-prezydentska-brygada.htmlРакурс
Перше бойове застосування дрону з гранатометом показали у ЗСУ.
Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б. Хмельницького встановили на дрон «Королева шершнів» гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.
На відео видно знищення окупанта. Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть.
Восени 2024 року «Армія ТБ» показувала відео з тренуванням подібної зброї у цій бригаді.