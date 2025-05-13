Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пілоти ОПБр ім. Б.Хмельницького встановили на дрон гранатомет і вдало його застосували по ворогу

Перше бойове застосування дрону з гранатометом показала президентська бригада

13 тра 2025, 12:19
999

Перше бойове застосування дрону з гранатометом показали у ЗСУ.

Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б. Хмельницького встановили на дрон «Королева шершнів» гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті.

На відео видно знищення окупанта. Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть.

Восени 2024 року «Армія ТБ» показувала відео з тренуванням подібної зброї у цій бригаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів