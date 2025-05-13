ВРУ поддержала изменения в Бюджетный кодекс. Фото:

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Верховна Рада попередньо проголосувала зазміни у Бюджетний кодекс для угоди про надра.

У вівторок, 13 травня, парламент у першому читанні підтримав за основу законопроект № 13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини зі США. Проект закону підтримали 286 народних депутатів. Голосування за закону у другому читанні очікується на початку червня. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від:

ренти на видобуток корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та все, що зазначено в додатку, А до угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Железняк зазначив, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд держбюджету. До Фонду відбудови вони перераховуватимуться за рішенням головного розпорядника.

Нагадаю, що умовно б якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року то це б принесло десь 71 млн дол, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про надра, яка передбачаєстворення Інвестиційного фонду реконструкції між Сполученими Штатамита Україною. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня.

Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про ратифікацію цієї угоди.