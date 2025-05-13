ВРУ поддержала законопроект о санкциях против теневого флота рф. Фото:

https://racurs.ua/n206278-rada-podderjala-zakonoproekt-o-sankciyah-protiv-tenevogo-flota-rf.html

Ракурс

Верховна Рада проголосувала за законопроект, який дозволить накладати санкції на російський тіньовий флот.

У вівторок, 13 травня, Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 13020"Про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо застосування санкцій до суден, повітряних суден". Рішення підтримали 269 народних депутатів. Про це парламентар Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

У пояснювальній записці до закону вказується, що нинішнє українське законодавство дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і літаки. За словами законотворців, ці зміни дозволять накладати санкції на конкретні судна та літаки, які причетні до тіньового транспортування російської нафти, нафтопродуктів, зброї та військових.

Як відомо, для обходу нафтових санкцій рф почала формувати так званий тіньовий флот, який сформований зі старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

Видання The Guardian підрахувало, що російський тіньовий флот зараз налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% нафтового експорту рф і приблизно 10% світового флоту. Це дозволяє країні-агресору переправляти майже 1,7 млн барелів нафти на день.

Нагадаємо, 9 травня Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет санкцій, націлений на російський тіньовий флот. Обмеження стосуються 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту рф і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд дол.

Джерело: The Guardian