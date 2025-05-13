США обсуждают возможность размещения миротворцев в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n206284-ssha-obsujdaut-vozmojnost-razmescheniya-mirotvorcev-k-zapadu-ot-dnepra-kellog.html

Ракурс

Розгортання західних миротворців в Україні обговорюється у рамках врегулювання російсько-української війни.

Сполучені Штати Америки обговорюють розміщення іноземного контингенту на території правого берега України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Це буде військовий контингент країн «Коаліції охочих» — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Про це спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог заявив в ефірі Fox Business.

Йдеться про сили стійкості, які називають E3, але тепер це E4, оскільки до Великої Британії, Франції та Німеччини приєдналася Польща. Ці сили розміщуються на захід від річки Дніпро, поза зоною досяжності конфлікту. На сході передбачається миротворчий контингент за участю третьої сторони для моніторингу припинення вогню, — розповів він.

За словами Келлога, важливими є питання щодо майбутнього окупованої Запорізької АЕС та повернення українських дітей, яких росія незаконно депортувала.

Також посланник Трампа розповів, що в американському Конгресі вже підготували законопроект про нові санкції проти рф, який підтримали понад 70 сенаторів. У списку можуть опинитися Центральний банк рф або російський тіньовий флот, яким країна-агресора переправляє близько 70% своєї нафти через Балтійське море.

Ми попередили про це президента путіна. Послухайте, це дуже серйозно. Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки, — наголосив Келлог.

Нагадаємо, на переговорах росії й України в Туреччині Сполучені Штати Америки будуть представляти спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог. Присутність президента США Дональда Трампа значною мірою залежатиме від того, чи прибуде на переговори глава рф володимир путін.

Джерело: Fox Business