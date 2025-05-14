В Германии и Швейцарии задержали троих украинцев. Фото:

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Ракурс

Громадяни України в Європі працювали на користь російської федерації.

У Німеччині на Швейцарії правоохоронці затримали трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на замовлення спецслужб рф. Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. звинувачують у «шпигунстві з метою диверсії». Слідство вважає, що вони повинні були влаштувати підпали та вибухи. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на джерела.

Зазначається, що на момент затримання фігуранти почали проводити тестові етапи запланованої диверсії. Зловмисники надсилали посилки, адресовані на українські адреси, з GPS-трекерами. Виявилося, що Євген Б. придбав ці трекери у Швейцарії та відправив їх Данилу Б. у Констанц. А вже цей агент переправив у Кельн, звідки Владислав Т. відправив засоби до України. Таким чином диверсанти намагалися вивчити маршрутів доставки посилок.

Наразі двоє українців перебувають під вартою. Третього також мають арештувати, але поки це зроблено не було.

Нагадаємо, на минулому тижні СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на шкоду українським інтересам. Агенти мали завдання збирати інформацію про військову захищеність Закарпаття, шукали вразливі місць у наземній і повітряній обороні області, а також вивчали сценарії поведінки місцевих жителів, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Джерело: Spiegel