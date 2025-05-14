Агент ГРУ корректировал удары по военным госпиталям. Фото: СБУ

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Ракурс

Російський агент коригував повітряні атаки рф по військових шпиталях на Полтавщині.

У Полтавській області Служба безпеки України затримала агента Головного розвідувального управління Міноборони рф. Виявилося, що зрадник збирав координати військових шпиталів та інших медичних закладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Про це прес-центр СБУ 14 травня повідомив у Telegram.

Зловмисник вивідував потрібну окупантам інформацію у знайомих, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних. Агент намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір на Полтавщині.

Зрадника було викрито за затримано за місцем проживання. Силовики вилучили в нього під час обшуків мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з ворогом.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Дніпрі й Краматорську СБУ викрила двох громадян, які працювали на російську ФСБ. Окупанти доручили їм виявляти місця дислокації українських військ і передавати координати для російських ракетних та дронових атак.