Украина потеряла еще один истребитель F-16. Фото: ПС ВСУ

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Україна втратила ще один винищувач F-16.

Вночі у п’ятницю, 16 травня, близько 3.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16, який виконував завдання із відбиття повітряного нападу росіян. Попередньо відомо, що пілот знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Зазначається, що льотчик зумів відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Пілота вже знайшли та евакуювали. Його самопочуття задовільне, але він знаходиться в безпечному місці.

Всі обставини втрати літака з’ясує комісія, яка вже приступила до роботи.

Нагадаємо, у серпні 2024 року українське командування заявило про втрату винищувача F-16 й заявило про загибель пілота Олексія Меся.

А в 2025 році загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов, який виконував бойове завдання. Обставини трагедії має встановити міжвідомча комісія.