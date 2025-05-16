Массированная атака произошла на военные объекты рф. Фото: Крымский ветер»

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Окупований Крим 16 травня був атакований безпілотниками.

Під атакою БпЛА опинилися аеродроми російських загарбників «Кача» та «Бельбек». Також гучний вибух чули в Севастополі, а біля місцевого військово-морського училища працював ЗРК «Панцир». Трасу Алушта — Сімферополь росіяни перекрили у зв’язку з наслідками атаки. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що у районі Перевального, де дислокується 126-а окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту рф, гриміли вибухи, а потім піднімався дим. Там було уражено великий склад боєприпасів і піднімався дим. Заявляється про загиблих російських окупантів.

Також дуже потужний вибух прогримів у районі мису Фіолент та Балаклави.

Нагадаємо, 29 квітня на російській нафтобазі під Новоросійськом сталася масштабна пожежа. Перед загорянням у районі об'єкту чули низку вибухів. З нафтобази вогонь перекинувся на легкові автомобілі та контейнери.