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Ракурс
Массированная атака произошла на военные объекты рф. Фото: Крымский ветер»

Взрывы прогремели в оккупированном Крыму — полуостров атаковали БпЛА (ФОТО)

16 мая 2025, 08:56
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Окупований Крим 16 травня був атакований безпілотниками.

Під атакою БпЛА опинилися аеродроми російських загарбників «Кача» та «Бельбек». Також гучний вибух чули в Севастополі, а біля місцевого військово-морського училища працював ЗРК «Панцир». Трасу Алушта — Сімферополь росіяни перекрили у зв’язку з наслідками атаки. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що у районі Перевального, де дислокується 126-а окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту рф, гриміли вибухи, а потім піднімався дим. Там було уражено великий склад боєприпасів і піднімався дим. Заявляється про загиблих російських окупантів.

Також дуже потужний вибух прогримів у районі мису Фіолент та Балаклави.

Масована атака відбулася на військові об'єкти росії. Фото: Кримський вітер»

Масована атака відбулася на військові об'єкти росії. Фото: Кримський вітер»

Масована атака відбулася на військові об'єкти росії. Фото: Кримський вітер»

Масована атака відбулася на військові об'єкти росії. Фото: Кримський вітер»

Масована атака відбулася на військові об'єкти росії. Фото: Кримський вітер»

Нагадаємо, 29 квітня на російській нафтобазі під Новоросійськом сталася масштабна пожежа. Перед загорянням у районі об'єкту чули низку вибухів. З нафтобази вогонь перекинувся на легкові автомобілі та контейнери.

Источник: Ракурс


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