В течение 15 мая на фронте произошло 165 боевых столкновений. Фото:

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Ракурс

В Україні на фронті 15 травня відбулося 165 бойових зіткнень.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 16 травня повідомив у Facebook.

У зоні бойових дій найскладніша ситуація спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 75 штурмів агресора. А на Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі захисників. Ще 16 атак росіяни провели на Лиманському напрямку, а вісім — на Торецькому.

Крім того, бойові зіткнення фіксувалися на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

А в Курській області російської федерації Сил оборони України вчора відбили 14 атак загарбників. На позиції ЗСУ ворог скинув 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, днями Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили новітній «БУК-М3» та РСЗВ «Ураган-1». Воїни запустили ударні дрони та уразили цілі. Зокрема, комплекс «БУК-М3» знищено разом з боєкомплектом.