Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та РСЗВ «Ураган-1»

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Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та РСЗВ «Ураган-1».

Під час проведення розвідки на одному з напрямків, оператори ССО виявили ЗРК «БУК-М3» на бойовому чергуванні та РСЗВ «Ураган-1».

Воїни запустили ударні дрони та уразили цілі. Комплекс «БУК-М3» знищено разом з боєкомплектом. Командування ССО показало відповідне відео з коптера.

1 травня на одному із ключових напрямків також знищили ворожий ЗРК середньої дальності «БУК-М3», — Хортиця.

Завдяки бригаді артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити техніку, а суміжні підрозділи знищили російський зенітний ракетний комплекс «БУК-М3». Боєкомплект здетонував.

«БУК-М3» — один із ключових засобів ППО противника. Вартість приблизно 45 млн дол.