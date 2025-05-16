В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии. Фото:

https://racurs.ua/n206344-nachalis-peregovory-ukrainy-i-rf-v-stambule-chto-izvestno.html

Ракурс

Переговори України та росії у Стамбулі розпочалися у п’ятницю, 16 травня.

Українська та російська делегації зустрілися у палаці Долмабахче й почали перемовини, як і планувалося — о 12.30. Представник США не братиме участі в цих переговорах. Директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Володимиром Мединським. Про це повідомило BBC.

Зустріч відкрив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан привітальним словом. Він заявив, що рф та Україна мають прислухатися до закликів президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Ердогана до миру.

Раніше російське медіа «Интерфакс» написало, що делегація рф виступила проти того, щоб на переговорах з Україною були американські представники. А представник Туреччини після привітання має покинути прямі переговори.

Агентство Reuters поінформувало, що на сьогоднішніх переговорах українська делегація обговорить можливу зустріч російського диктатора володимира путіна та президента України Володимира Зеленського.

Раніше сьогодні в Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський президент володимир путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у четвер особисто чекатиме на путіна в Туреччині, однак той не прибув. Росія відправила в Стамбул делегацію під головуванням помічника путіна Володимира Мединського, який вже вів переговори з українською стороною три роки тому в Стамбулі.

До складу української делегації увійшли 12 осіб, яку очолив міністр оборони Рустем Умєров. Київ на переговорах вимагатиме насамеред 30-денного припинення вогню.

Джерело: BBC, Reuters, «Интерфакс»