Польша предоставит Украине новую военную помощь на 200 млн евро. Фото:

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Польща надасть Україні нову військову допомогу.

Польський уряд планує передати впродовж найближчих місяців черговий пакет військової допомоги для України на 200 млн євро. Це вже 47 пакет з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив в інтерв’ю «Європейській правді».

Готується 47-й пакет на суму близько 200 млн євро, який буде передано найближчими місяцями, — зазначив дипломат.

Лукасевич розповів, що 46-й пакет військової допомоги Україні був на суму близько 230 млн. євро, який містив боєприпаси, корпоративні системи, запчастини, а також інші речі, які служать солдатам.

Загалом в період із 2022 року до кінця 2024 року поляки передали українським Силам оборони 318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових вертольотів, а також польські САУ Krab. Крім того, попередні пакети допомоги містили й боєприпаси, бойові матеріали, паливно-мастильних матеріали, запчастини тощо.

Нагадаємо, 8 травня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до комплексів протиракетної оборони, дрони, бронеавтомобілі, системи ППО, стрілецька зброя, спецмашини та боєприпаси.

Джерело: «Європейська правда»