У Туреччині оприлюднили графік зустрічей. Фото:

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Туреччина оприлюднила графік зустрічей з делегаціями США, рф та України у Стамбулі.

Українська та російська делегація зустрінуться сьогодні, 16 травня. Переговори заплановані у палаці Долмабахче. Графік переговорів опублікувало турецьке видання Anadolu.

Зазначається, що о 10.45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина — США — Україна. А вже о 12.30 розпочнуться переговори за участю Туреччини, України та російської федерації.

Тим часом українські ЗМІ повідомили, що в Стамбулі вже відбулася зустріч за участі представників України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо миру в Туреччині. До списку увійшли 12 осіб, а очолить делегацію міністр оборони Рустем Умєров.

А російську делегацію за завданням президента рф володимира путіна його помічник Володимир Мединський — він же вів переговори з українською стороною три роки тому в Стамбулі.

Нагадаємо, Wall Street Journal інформувало, що на переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме 30-денного припинення вогню.

Джерело: Anadolu