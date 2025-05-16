рф атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА. Фото:

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Ракурс

Масована атака російських безпілотників на українські міста відбулася 16 травня.

Окупанти запустили 112 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із російських напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. До відбиття ворожого нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

За інформацією військових, підтверджено збиття 73 «Шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів, як стверджують в ПС, були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

У Києві, як поінформували в Київській міській військовій адміністрації, внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків на котельню. У Святошинському районі столиці були пошкоджено вікна та автомобілі.

Київська ОВА повідомила у Telegram, що в області вночі працювали сили ППО і були збиті ворожі цілі. Серед населення ніхто не постраждав і не було допущення влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих «Шахедів» пошкоджені адміністративна будівля, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. А в Бучанському районі було пошкоджене скління приватного будинку.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що у межах області вночі ППО та мобільні вогневі групи знищили 32 російські БпЛА. На щастя, минулось без травмованих. Населення також не зверталося до влади щодо пошкодження майна.

Нагадаємо, 16 травня російські безпілотники атакували Одесу, що призвело до руйнувань приватних будинків, господарчих споруд та гаража з автомобілями. Попередньо відомо про трьох постраждалих, яких довелося госпіталізувати.