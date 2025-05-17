Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото:

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Масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 людей між Україною та рф може відбутися вже наступного тижня.

Українська сторона вже веде роботу над списками тих, кого можна буде повернути під час можливого обміну про який було домовлено в Стамбулі. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 17 травня заявив в ефірі телемарафону.

Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будемо забирати. І так само віддавати, — зазначив він.

Очільника воєнної розвідки також запитали, чи бачить він реальні перспективи можливого обміну.

Я не бачу особливих проблем для цього, — відповів Буданов.

Нагадаємо, напередодні під час перемовин України та росії у Стамбулі делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Київ вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з росією у форматі 1000 на 1000 людей.