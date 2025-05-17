путин отказался обсуждать план, разработанный США, Европой и Украиной. Фото:

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Президент рф володимир путін відмовився обговорювати план закінчення війни, який розробили США, Європа та Україна.

Минулого тижня в четвер, 8 травня, російські високопосадовці сказали спеціальному посланцю американського президента Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що путін не хоче говорити про мирний план із 22 пунктів, який Сполучені Штати створили разом з Україною та європейськими партнерами. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на три обізнані джерела.

Зазначається, що саме через це Віткофф вирішив відкласти нову зустріч з путіним, хоч раніше вже провів з ним чотири зустрічі. Однак інше джерело з оточення команди Трампа заявило, що ніякої поїздки до Москви цього тижня й не було заплановано.

Наступного дня ці 22 пункти обговорили телефоном представники України та Штатів. Київ представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров, а Вашингтони — сам Віткофф, державний секретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Зазначається, що в Європі сумніваються щодо правильності стратегії американського лідера Дональда Трампа щодо країни-агресора рф.

путін робить рівно стільки, скільки потрібно, щоб переконати Трампа, що він залучений до цих зусиль, спрямованих на пошук миру в Україні, водночас докладаючи всіх зусиль, щоб це нікуди не призвело. І Трамп на це ведеться, — заявив високопоставлений європейський дипломат, який брав участь у переговорах.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним і скоро цю зустріч запланують. Трамп наголосив, що «втомився від того, що замість мене їздять інші й ведуть переговори».

Джерело: Financial Times