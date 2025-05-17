Головна перешкода миру - відсутність "козирів" у Зеленського, - Трамп

https://racurs.ua/ua/n206360-golovna-pereshkoda-myru-vidsutnist-kozyriv-u-zelenskogo-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп не хотів назвати кремлівського диктатора владіміра путіна перешкодою для встановлення миру з Україною під час інтерв’ю телеканалу Fox News. Він [путін] за столом переговорів, і він хотів цієї зустрічі. Але я завжди вважав, що без мене зустріч не матиме сенсу, бо, як на мене, угода без мене не відбудеться, — заявив президент США. ﻿﻿﻿﻿Трамп вкотре сказав, що вони мають зустрітися з путіним і скоро це запланують. За його словами, він «втомився від того, що замість мене їздять інші й ведуть переговори». Я завжди відчував, що не може бути зустрічі без мене. Без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з путіним. Думаю, ми укладемо угоду, — сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News. Водночас Трамп згадав «непросту розмову із Володимиром Зеленським» і повторив свої звичні нарікання щодо американської фінансової допомоги Україні.

На його думку, путін хоче миру і втомився від війни та шукає способи зберегти обличчя, президент України «не має козирів». Він також наголосив, що готовий запровадити санкції проти рф, якщо переговори проваляться.

Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до путіна — «Владімір, зупинись» — той не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни.

Президент США зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом