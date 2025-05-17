Відмова від репарацій, визнання окупації та обмін - як відбувалися перемовини у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n206359-vidmova-vid-reparaciy-vyznannya-okupaciyi-ta-obmin-yak-vidbuvalysya-peremovyny-u-stambuli.html

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росія на перемовинах у Туреччині заявила, що Україна має відмовитися від вимоги репарацій.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, делегація рф також передала, що путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з чотирьох регіонів.

Кремль хоче, аби ці області (ймовірно, мова про Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину й Луганщину) і Крим були визнані міжнародною спільнотою російськими.

Bloomberg підкреслює, що це суперечить умовам, які запропонували США. Як кажуть джерела, європейські чиновники «розчаровані та збентежені» очевидним постійним ухиленням Трампа від курсу.

У цей момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії — дітей, цивільних осіб та солдатів, — сказав CNN турецький чиновник.

Еммануель Макрон тим часом повідомив bfmtv.com, що президент США планує організувати «обмін думками з російською стороною», щоб з’ясувати, що відбувалося в Туреччині.

росія не хоче миру, а тільки показала, що хоче виграти час, — написав в мережі Х президент Франції.

росія мала хорошу можливість почати цього тижня перемовини про мирну угоду — після попередньої домовленості щодо припинення вогню. Ми розчаровані, що цього не сталося, додав канцлер Німеччини.

Як відмітили в Sky News, Трамп після розмови з європейськими лідерами ще не коментував перемовини в Туреччині.

Натомість президент США щойно вирішив скористатися Truth Social, щоб розкритикувати Тейлор Свіфт, — пише видання.

МЗС Туреччини тим часом повідомило, що рф та Україна домовилися про нову зустріч.