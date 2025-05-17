росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля, він прямував у бік Сум - 9 загиблих

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Росіяни уранці 17 травня атакували автобус на Сумщині.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та ще чоирьох поранених. Автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних. Попередньо, його близько 6-ї ранку атакували «Ланцетом».