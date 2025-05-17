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Ракурс
россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья, он направлялся в сторону Сум

россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья, он направлялся в сторону Сум (ФОТО)

17 мая 2025, 08:22
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Росіяни уранці 17 травня атакували автобус на Сумщині.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та ще чоирьох поранених. Автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних. Попередньо, його близько 6-ї ранку атакували «Ланцетом».

Источник: Ракурс


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