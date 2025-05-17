россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья, он направлялся в сторону Сум

https://racurs.ua/n206358-rossiyane-atakovali-reysovyy-avtobus-vblizi-belopolya-on-napravlyalsya-v-storonu-sum-foto.html

Ракурс

Росіяни уранці 17 травня атакували автобус на Сумщині.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та ще чоирьох поранених. Автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних. Попередньо, його близько 6-ї ранку атакували «Ланцетом».