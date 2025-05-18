Последствия атаки российских беспилотников в Киевской области, фото: Николай Калашник

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували Київщину понад 150 БПЛА, що є одним з наймасованіших обстрілів.

В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я:

загинула 27-річна жінка;

її чотирирічний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні «Охматдит»;

59-річний чоловік, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні;

61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та перебуває у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.

Також в Обухівському районі:

зруйновано житловий будинок;

вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках;

пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, «Укрпошти», шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Тривають роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.