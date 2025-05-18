Понад 150 дронів атакували вночі Київщину — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206391-ponad-150-droniv-atakuvaly-vnochi-kyyivschynu-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували Київщину понад 150 БПЛА, що є одним з наймасованіших обстрілів.
В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я:
- загинула 27-річна жінка;
- її чотирирічний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні «Охматдит»;
- 59-річний чоловік, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні;
- 61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та перебуває у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.
Також в Обухівському районі:
- зруйновано житловий будинок;
- вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках;
- пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, «Укрпошти», шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.
У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.
Тривають роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.
Звертаюся до кожного жителя області — будьте обережні. Якщо ви виявили підозрілий предмет, що може бути вибухонебезпечним, не торкайтеся його. Не намагайтеся його пересувати чи розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102, — наголосив Калашник.