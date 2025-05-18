На території РТЦК та СП у Харкові загинув 39-річний чоловік, фото: «АрміяInform»

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У Харкові поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка на території РТЦК та СП.

Подія сталася 12 травня. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти, — розповіли у поліції.

Зазначається, що в ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство».

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 11 травня у соцмережах з’явилося відео з Харкова, на якому під час перевірки документів один із людей у формі двічі вдарив цивільного чоловіка — у живіт, а потім у груди. В обласному ТЦК згодом заявили, що «конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

13 травня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий — учитель, який має законну відстрочку. Терехов тоді закликав правоохоронців провести розслідування та притягнути співробітника ТЦК до відповідальності.