Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Три райони Дніпропетровської області зазнали російських атаки, карта: Google Maps

Російський дрон потрощив сонячні панелі на Дніпропетровщині — ОВА

18 тра 2025, 11:52
999

На Дніпропетровщині три райони області зазнали російських атак.

Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

  • вчора, 17 травня, ввечері ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району;
  • по Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив безпілотником. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки;
  • вже вночі FPV-дрон вдарив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих, — додав Лисак.

Також Лисак повідомив, що ввечері оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів