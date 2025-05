У Нью-Йорку ввечері 17 травня вітрильне навчальне судно ВМС Мексики «Куаутемок», на борту якого перебували 277 осіб, зіткнулося з нижньою частиною Бруклінського мосту.

В результаті двоє людей загинули, ще 19 постраждали, двоє з них у критичному стані. Зниклих безвісти немає. Про це повідомляє CNN.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, можна побачити, що високі щогли «Куаутемока» зламалися після удару у нижню частину моста в проходження корабля під ним.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4gpic.twitter.com/4d21FrYfVl