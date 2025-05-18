Во время инцидента в Нью-Йорке, скриншот видео

https://racurs.ua/n206388-v-nu-yorke-parusnik-vms-meksiki-stolknulsya-s-bruklinskim-mostom-est-pogibshie-i-ranenye-video.html

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У Нью-Йорку ввечері 17 травня вітрильне навчальне судно ВМС Мексики «Куаутемок», на борту якого перебували 277 осіб, зіткнулося з нижньою частиною Бруклінського мосту.

В результаті двоє людей загинули, ще 19 постраждали, двоє з них у критичному стані. Зниклих безвісти немає. Про це повідомляє CNN.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, можна побачити, що високі щогли «Куаутемока» зламалися після удару у нижню частину моста в проходження корабля під ним.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4gpic.twitter.com/4d21FrYfVl — ABC News (@ABC) May 18, 2025

Зазначається, що загиблі під час зіткнення впали з однієї зі щогл корабля. Їх доправили до найближчої лікарні, проте врятувати не змогли через тяжкість травм.

На вітрильниках, таких як «Куаутемок», є урочиста традиція, згідно з якою матроси піднімаються на щогли та такелажі під час виходу або прибуття в гавань.

У самого моста видимих пошкоджень немає. Рух ним був тимчасово закритий в обох напрямках приблизно на 40 хвилин, але згодом знову відновився.

«Куаутемок» — це навчальний вітрильний корабель ВМС Мексики та дипломатичний символ Мексики за кордоном. Відомий як «Посол і лицар морів», корабель був у Нью-Йорку в рамках глобального туру доброї волі і був на шляху до Ісландії під час інциденту.

Корабель побудували в Іспанії в 1981 році, він був придбаний ВМС Мексики для підготовки курсантів і офіцерів. «Куаутемок» регулярно бере участь у великих регатах по всьому світу. Він був перебував у морському порту Саут-стріт у Нью-Йорку з вівторка, 13 травня.

Джерело: CNN