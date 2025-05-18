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Во время инцидента в Нью-Йорке, скриншот видео

В Нью-Йорке парусник ВМС Мексики столкнулся с Бруклинским мостом — есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

18 мая 2025, 11:23
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У Нью-Йорку ввечері 17 травня вітрильне навчальне судно ВМС Мексики «Куаутемок», на борту якого перебували 277 осіб, зіткнулося з нижньою частиною Бруклінського мосту.

В результаті двоє людей загинули, ще 19 постраждали, двоє з них у критичному стані. Зниклих безвісти немає. Про це повідомляє CNN.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, можна побачити, що високі щогли «Куаутемока» зламалися після удару у нижню частину моста в проходження корабля під ним.

Зазначається, що загиблі під час зіткнення впали з однієї зі щогл корабля. Їх доправили до найближчої лікарні, проте врятувати не змогли через тяжкість травм.

На вітрильниках, таких як «Куаутемок», є урочиста традиція, згідно з якою матроси піднімаються на щогли та такелажі під час виходу або прибуття в гавань.

У самого моста видимих пошкоджень немає. Рух ним був тимчасово закритий в обох напрямках приблизно на 40 хвилин, але згодом знову відновився.

«Куаутемок» — це навчальний вітрильний корабель ВМС Мексики та дипломатичний символ Мексики за кордоном. Відомий як «Посол і лицар морів», корабель був у Нью-Йорку в рамках глобального туру доброї волі і був на шляху до Ісландії під час інциденту.

Корабель побудували в Іспанії в 1981 році, він був придбаний ВМС Мексики для підготовки курсантів і офіцерів. «Куаутемок» регулярно бере участь у великих регатах по всьому світу. Він був перебував у морському порту Саут-стріт у Нью-Йорку з вівторка, 13 травня.

Джерело: CNN


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