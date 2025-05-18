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На Дніпропетровщині три райони області зазнали російських атак.
Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Зафіксовані такі випадки:
- вчора, 17 травня, ввечері ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району;
- по Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив безпілотником. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки;
- вже вночі FPV-дрон вдарив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.
Скрізь минулося без загиблих та постраждалих, — додав Лисак.
Також Лисак повідомив, що ввечері оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників.
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