Три района Днепропетровской области подверглись российским атакам, карта: Google Maps

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Ракурс

На Дніпропетровщині три райони області зазнали російських атак.

Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

вчора, 17 травня, ввечері ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району;

по Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив безпілотником. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки;

вже вночі FPV-дрон вдарив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих, — додав Лисак.

Також Лисак повідомив, що ввечері оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників.