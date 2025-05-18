ГУР предупредило об учебно-боевом запуске россиянами межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс"

https://racurs.ua/n206396-gur-predupredilo-ob-uchebno-boevom-zapuske-rossiyanami-mejkontinentalnoy-ballisticheskoy-rakety.html

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ГУР попередило, що росіяни з метою залякування України, ЄС та НАТО в ніч проти 19 травня планують здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс».

Як вказують розвідники, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч км. Запустити ракету, оснащену навчальним боєприпасом, мають з район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області росії.

Запуск ракети із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора.

У розвідці назвали це тактикою залякування та демонстративним тиском на Україну, держав-членів ЄС і НАТО.