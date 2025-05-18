ГУР попередило про навчально-бойовий запуск росіянами міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс"

https://racurs.ua/ua/n206396-gur-poperedylo-pro-navchalno-boyovyy-zapusk-rosiyanamy-mijkontynentalnoyi-balistychnoyi-rakety.html

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ГУР попередило, що росіяни з метою залякування України, ЄС та НАТО в ніч проти 19 травня планують здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс».

Як вказують розвідники, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч км. Запустити ракету, оснащену навчальним боєприпасом, мають з район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області росії

У розвідці назвали це тактикою залякування та демонстративним тиском на Україну, держав-членів ЄС і НАТО.