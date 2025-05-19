У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака. Фото:

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У екс-президента США Джо Байдена діагностовано агресивну форму раку.

Колишньому президенту Сполучених Штатів діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістках. На минулому тижні Байдена обстежили через новоутворення в передміхуровій залозі після посилення сечових симптомів. А в п’ятницю йому діагностували рак простати з оцінкою 9 (група 5) та метастазами в кістках. Про це повідомили The New York Times та CNN із посиланням на офіс Байдена.

Лікарі стверджують, що незважаючи на складний діагноз, рак виявився чутливим до гормонального лікування, що відкриває шлях до ефективного контролю хвороби. Наразі екс-президент та його родина розглядають варіанти лікування.

Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування, — заявили в офісі Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп вже відреагував на хворобу колишнього президента.

Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання Джилл і сім’ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання, — заявив він.

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп повідомив, що він пройшов когнітивний тест та похизувався тим, що відповів правильно на всі запитання.

Джерела: The New York Times, CNN